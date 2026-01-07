Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 19 | 40

Viabilità Roma e Lazio del 07-01-2026 alle ore 19:40: si segnalano rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, tra le uscite Tiburtina e Prenestina, a causa di un incidente in carreggiata interna. In congestione anche l’A24 in corrispondenza di via Appia, con code e difficoltà di immissione. Chiusi alcuni sottopassi per allagamento, si consiglia di prestare attenzione alle deviazioni e di ascoltare gli aggiornamenti di Astral Infomobil

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra le uscite Tiburtina e Prenestina in carreggiata interna con ripercussioni sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda in complanare con difficoltà di immissione sul grande raccordo anulare in via Appia code tra il grande Ciampino direzione Albano chiuso per allagamento del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino prestare attenzione deviazioni sul posto in realtà sulla Cristoforo Colombo era via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia possiamo in via Flaminia traffico rallentato con code tra Colle delle Rose eriano direzione Morlupo ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

