Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 19 | 10

Benvenuti alle ultime aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. Attraverso il servizio Astral Infomobilità, forniamo informazioni precise e aggiornate sulle condizioni del traffico a Roma e dintorni, consentendo agli utenti di pianificare al meglio i propri spostamenti. Ricordiamo di prestare attenzione alle segnalazioni di code, incidenti e chiusure per garantire un viaggio sicuro ed efficiente. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico intenso tra Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si presenta tra Pescaccio ed Aurelia Cassia bis e Soraya che più avanti tra le è uscita Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta tra la Togliatti ero piccolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario code tra Portonaccio e la tangenziale est percorrendo la a91 Roma Fiumicino si rallenta altezza Magliana nei due sensi di marcia sulla statale Pontina per incidente rallentamenti altezza Spinaceto direzione Eur percorrendo via Appia traffico rallentato con code tra il grande raccordo e la via dei Laghi nei due sensi di marcia chiuso per allagamento del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino prestare attenzione deviazione sul posto in via Nettunense si rallenta a Pavone in prossimità dell'incrocio con via del mare nei due sensi di marcia mentre in via Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e vieni direzione Ostia Astral infomobilità e tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 19:10 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19:10 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 09:10 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano- romadailynews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.