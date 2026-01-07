Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 18 | 10

Benvenuti all’aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 7 gennaio 2026 alle ore 18:10. Astral Infomobilità fornisce informazioni sul traffico, evidenziando code e rallentamenti su diverse direttrici come il Grande Raccordo Anulare, via Appia e via Flaminia, a causa di incidenti, allagamenti e traffico intenso. Si consiglia di prestare attenzione alle deviazioni e di consultare aggiornamenti ufficiali per i percorsi alternativi.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare coda tratti traffico intenso tra Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Pescaccio ed Aurelia Cassia bis e Salaria più avanti tra le uscite Nomentana Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta sala Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la a91 Roma Fiumicino si rallenta altezza Magliana nei due sensi di marcia percorrendo via Appia traffico rallentato Concorde Grande Raccordo Anulare e la piadina nei due sensi di marcia chiuso per allagamento nel sottopasso altezza aeroporto di Ciampino prestare attenzione deviazioni sul posto che spostiamo in via Flaminia dove si sta in coda per l'intenso traffico tra Colle delle Rose Riano direzione Morlupo Rimanendo in via Flaminia coda a Morlupo in prossimità di un incrocio con la strada provinciale via San Michele nei due sensi di marcia mentre in via Cassia un incidente a rallenta il traffico a latra consorzio stradale albagnano Molini e la strada provinciale vetrallese nelle due direzioni per caso ho lasciato Astral infomobilità e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

