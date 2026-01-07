Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 17 | 25

Ben trovati con l’aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 7 gennaio 2026 alle ore 17:25. Si registrano code e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare tra Ardeatina e Catilina, in entrambe le carreggiate. Rallentamenti interessano anche la A91 Roma-Fiumicino, via Appia e via Salaria, con alcune chiusure temporanee per allagamenti. Si consiglia di prestare attenzione alle deviazioni e alle condizioni del traffico lungo i principali percorsi

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda per traffico intenso tra Ardeatina e Catilina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e se l'aria è più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano si rallenta tra la gatti lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la a91 Roma Fiumicino si rallenta altezza maglia nei due sensi di marcia percorrendo via Appia traffico rallentato con code te Grande Raccordo Anulare e la via dei Laghi nei due sensi di marcia chiuso per allagamento del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino prestare attenzione deviazioni sul posto ci spostiamo in via Mentana dove si rallenta in prossimità dei centri abitati di Tor Lupara mentale Monterotondo nei due sensi di marcia in via Salaria rallentamenti altezza tenuta Santa Colomba direzione Monterotondo Scalo Rimanendo in via Salaria code tra fonte di papà e Monterotondo di marcia cardiologica ed Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07:25 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 milano- romadailynews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.