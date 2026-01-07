Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 07-01-2026 alle ore 15:25: si registrano rallentamenti e code lungo il Grande Raccordo Anulare tra Latina e Romanina, e sulla via Appia. Rallentamenti anche in via Casilina, tra San Cesareo e Borghesiana, e sulla via Prenestina. In via Tiburtina e Salaria si segnalano ritardi per lavori e cantieri. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti e code tra Latina e Romanina in carreggiata esterna percorrendo via Appia traffico rallentato con code tra il Grande Raccordo Anulare e la via dei Laghi nei due sensi di marcia chiuso per allagamento il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino prestare attenzione deviazioni sul posto in via Casilina si rallenta a Borghesiana in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino direzione finocchio Rimanendo in via Casilina traffico rallentato altezza da San Cesareo nei due sensi di marcia in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona percorrendo via Tiburtina o cantiere attivo rallenta il traffico altezza Setteville direzione Tivoli mentre in via Salaria altezza tenuta Santa Colomba direzione Monterotondo Scalo e fagli veloce ad Astral infomobilità è tutto oro un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma col invernale ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in forma punto Astral spa.

