Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 7 gennaio 2026 alle ore 13:25. Attualmente il traffico risulta generalmente fluido sulle principali arterie, con alcune eccezioni dovute a incidenti o condizioni atmosferiche, come nebbia e pioggia. Sono presenti rallentamenti sulla A1 e sulla Roma-Fiumicino, oltre a deviazioni e chiusure temporanee causate da eventi atmosferici. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e di consultare le fonti ufficial

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento si presenta ancora scorrevole priva di credibilità lungo le principali strade e autostrade della nostra regione fanno eccezione le code sulla Roma Fiumicino tra la Cristoforo Colombo e gli ho detto della Magliana in direzione raccordo nulla a causa di un precedente incidente ora in via di risoluzione i rallentamenti sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma con pc la scarsa visibilità causata dalla presenza di banchi di nebbia che un veicolo in panne abbiamo quindi lo sguardo alle altre notizie a seguito delle forti piogge per Manila chiusura al transito su via Appia del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino il traffico viene deviato sulle rampe laterali con inevitabili ripercussioni alla viabilità chiuse per la stessa causa anche da Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli e via Gramsci a Genazzano chiudiamo infine lo sport sale l'attesa per il match tra Lazio e Fiorentina allo stadio Olimpico fischio d'inizio questa sera alle 20:45 incontro valido per la diciannovesima giornata di campionato di calcio di Serie A Attiva la consueta disciplina di traffico nell'area dell'impianto sportivo già a partire dal primo pomeriggio di oggi Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

