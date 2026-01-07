Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 12 | 25

Al momento, la viabilità a Roma e nel Lazio risulta generalmente scorrevole, senza criticità sulle principali arterie. Tuttavia, a causa delle recenti forti piogge, alcuni sottopassi, come quello di via Appia a Ciampino, sono chiusi al transito, con conseguenti deviazioni. È attiva la nuova rete del trasporto pubblico regionale UDR Lazio, migliorando i collegamenti territoriali. Per aggiornamenti dettagliati e itinerari, si consiglia di consultare il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento si presenta ancora scorrevole è priva di criticità lungo le principali strade e autostrade della nostra regione Ti amo quindi uno sguardo alle altre notizie a seguito delle forti piogge permane la chiusura al transito su via Appia del sottopasso a aeroporto di Ciampino il traffico qui viene deviato sulle rampe laterali con inevitabili ripercussioni alla viabilità chiuse per la stessa causa anche la Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli via Gramsci a Genazzano voltiamo pagina c'è una novità nella trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale sono attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e cinque Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di astrale dedicato alle unità di rete per conoscere itinera orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

