Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 10 | 25

Ecco un’introduzione adeguata: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 7 gennaio 2026 alle ore 10:25. La situazione del traffico mostra miglioramenti sulle principali arterie, con incidenti rimossi e carreggiate in fase di normalizzazione. Si segnalano ancora alcune chiusure temporanee e lavori in corso su autostrade e strade regionali, con indicazioni sulle alternative di percorso. Per informazioni dettagliate, si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio apriamo con la situazione del traffico raccordo anulare rimossi entrambi gli incidenti avvenuti in carreggiata esterna tra Pontina e Ardeatina il traffico è in via di normalizzazione in carreggiata interna tra Laurentina e la Roma Fiumicino anche in questo caso il traffico è in via di regolarizzazione nel quadrante sud della capitale rallentamenti per traffico sulla statale Pontina tra Pomezia Nord via di Pratica in direzione del raccordo anulare a seguito delle forti permane la chiusura al transito su via Appia del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino il traffico che transita sulle rampe laterali con ripercussioni alla viabilità a partire dall' intersezione con via dei Laghi e su l'ultima chiusa per la stessa causa anche la Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli e via Gramsci a Genazzano chiudiamo con i cantieri autostradali sulla A12 Roma Tarquinia per permettere lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia Nord in direzione Tarquinia in fascia oraria 22 sei nelle quattro notti da domani 8 gennaio a domenica 11 gennaio in alternativa si consiglia dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia Sud a percorrere la statale Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in autostrada a Civitavecchia nord da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... leggo.it

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

