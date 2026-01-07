Via Pontinia dopo sette mesi riapre la biblioteca di quartiere

Da pordenonetoday.it 7 gen 2026

Dopo i lavori di riallestimento, la Biblioteca di quartiere "Jolanda Turchet" in via Pontinia riapre le porte al pubblico.La biblioteca torna ad accogliere lettori di tutte le età con la sua collezione di libri per adulti e per ragazzi, confermando i consueti orari di apertura: martedì e giovedì. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

