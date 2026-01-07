Vetture incendiate da un piromane l' incubo della titolare di un' autoscuola | Ci vogliono far chiudere

Una serie di vetture incendiate da un piromane sta mettendo in crisi un’autoscuola, generando timori e preoccupazioni nella titolare. Quest’ultima ha espresso il desiderio di adottare misure di protezione personale, sottolineando il rischio per la sua attività e per la sicurezza della famiglia. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi per garantire la tutela delle attività commerciali minacciate da atti vandalici.

“Ho paura per la mia attività e soprattutto per la mia famiglia. Ho chiesto anche che venga attivato un sistema di protezione personale.” A parlare a RomaToday è Valeria Velo, imprenditrice e titolare dell'Autoscuola Farnese. Nella notte del 5 gennaio scorso, intorno all'una e cinquanta, qualcuno. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

