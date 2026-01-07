VERTICI RAI | GRAZIE STEFANO! AFFARI TUOI GRANITICO NONOSTANTE LA RUOTA

Il successo di Affari Tuoi si conferma anche quest’anno, con risultati positivi sia nelle vendite dei biglietti della Lotteria Italia sia negli ascolti televisivi. Un risultato che riflette l’interesse del pubblico e la solidità del programma, nonostante le sfide. Il riconoscimento di Stefano, tra i volti più presenti, sottolinea l’importanza di una conduzione stabile e apprezzata nel panorama televisivo italiano.

“Successo doppio quest’anno per Affari Tuoi: quello di biglietti venduti della Lotteria Italia e quello relativo agli ascolti”. Inizia così la nota ufficiale Rai. Lo Speciale “Affari Tuoi – Lotteria Italia”, spin-off del programma quotidiano, ha fatto segnare il 35,9% con 5 milioni 810 mila telespettatori, mentre, la prima parte, Aspettando Affari Tuoi-Speciale Lotteria Italia, ha ottenuto il 27,6% di share con 5 milioni 623 mila spettatori, superando il competitor. Lo show, condotto da Stefano De Martino, si conferma dunque uno degli appuntamenti di punta della direzione Intrattenimento Prime Time. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - VERTICI RAI: GRAZIE STEFANO! AFFARI TUOI GRANITICO NONOSTANTE LA RUOTA Leggi anche: Ascolti tv 24 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Affari Tuoi Leggi anche: “Perché chiude prima”. Affari Tuoi, la decisione della Rai: non benissimo per Stefano De Martino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Affari Tuoi, De Martino ‘esplode’ grazie alle feste: i numeri (inattesi) che preoccupano Gerry Scotti; Ascolti tv, duello Rai-Mediaset; Stefano De Martino rifiuta la Rai: Mirror a rischio. Ascolti tv, duello Rai-Mediaset: TeleMeloni si autocelebra, nascondendo i successi (Report & C.) e i flop. Intanto il Biscione gode - La Rai canta vittoria, ma 'dimentica' i successi come Report e i flop dei volti voluti dai vertici meloniani. lanotiziagiornale.it

Stefano De Martino, Caroline Tronelli e la gravidanza finiscono in un noto programma Rai - La notizia della possibile gravidanza di Caroline Tronelli arriva anche ... comingsoon.it

Raccolti capitali grazie ai deal con L’Oréal e Ardian, posticipato l’accordo per rilevare Valentino e rivoluzionati i vertici del brand Gucci, l’ex ceo di Renault si appresta a rimettere in carreggiata il gigante del lusso francese nel 2026 - facebook.com facebook

"Che il #Fvg sia ai vertici della raccolta è una conferma: nuova è la capacità di raggiungere i risultati in coerenza con i target del Centro regionale sangue. Grazie a programmazione si evita spreco". Così @Riccardi_FVG a bilancio attività #Afds a Udine tinyu x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.