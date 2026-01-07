Verratti proposto in Italia | la Juventus rifiuta il Napoli…
Negli ultimi giorni, il nome di Marco Verratti è stato al centro di alcune voci di mercato in Italia, sebbene si tratti principalmente di indiscrezioni e retroscena. La Juventus ha già declinato l’offerta, mentre il Napoli sembra valutare altre opzioni. In questo contesto, si conferma il carattere di trattative ancora aperte e non ufficializzate, che caratterizzano il periodo di calciomercato.
Il nome di Marco Verratti è tornato a circolare negli ultimi giorni nel calciomercato italiano, anche se più come retroscena che come vera e propria trattativa. Secondo quanto emerso, il centrocampista ex PSG sarebbe stato proposto a diversi club di Serie A, tra cui Napoli e Juventus Le ultime La Juventus avrebbe deciso di dire . L'articolo Verratti proposto in Italia: la Juventus rifiuta, il Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Juventus, Balzarini “Suggestione Verratti per il centrocampo”
Leggi anche: Verratti torna in Italia: la big spiazza tutti, che affare!
Verratti offerto al Napoli, la Juventus l'ha rifiutato. Retroscena di mercato - Napoli e Juventus, come le due milanesi, si sarebbero visti proporre l'ex Pescara e PSG: negli ultimi mesi del 2025, il centrocampista è stato proposto i ... msn.com
Pavan: 'Verratti vuole tornare in Italia, con lui la Juve può fare un colpo alla Modric' - Duhail Marco Verratti avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia, già dal prossimo gennaio ... it.blastingnews.com
Fratini: 'La Juve sogna Verratti, Carnesecchi sarà il futuro numero uno dell'Inter' - Secondo le ultime indiscrezioni riferite dall'intermediario Michele Fratini ai microfoni di Calciomercato. it.blastingnews.com
ESCLUSIVA - Marco #Verratti è stato proposto al #Napoli per gennaio LEGGI QUI - areanapoli.it/share/617362/ x.com
ESCLUSIVA - Marco #Verratti è stato proposto al #Napoli per gennaio LEGGI QUI - areanapoli.it/share/617362/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.