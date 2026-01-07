Roberto Gagliardini, centrocampista del Verona, ha commentato l'importanza della partita contro il Napoli, sottolineando l’obiettivo di ottenere punti importanti al Maradona. Nel prepartita, Gagliardini ha evidenziato l’impegno della squadra e la volontà di affrontare la sfida con determinazione, consapevole delle difficoltà, ma concentrata sulle proprie possibilità di fare risultato.

"> Roberto Gagliardini, centrocampista del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Napoli Magazine, che ha evidenziato il clima all’interno del gruppo gialloblù dopo l’ultima uscita negativa. «I confronti ci sono sempre – ha spiegato Gagliardini – veniamo da una brutta partita contro il Torino e oggi siamo qui per dimostrare il nostro vero atteggiamento». Il centrocampista ha poi sottolineato l’importanza del lavoro mentale e della fiducia nei più giovani: «I messaggi che circolano sono tanti, ma l’idea è chiara: bisogna dare fiducia a questi ragazzi e soprattutto non sbagliare atteggiamento, cosa che qui a Verona non può accadere». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Verona, Gagliardini carica il gruppo: «Al Maradona per fare punti»

Leggi anche: Verona-Inter, probabili formazioni: Bo-La di nuovo insieme, l’ex Gagliardini a centrocampo

Leggi anche: Gagliardini Verona, la rete contro il Cagliari che sblocca il match del Bentegodi sa di rinascita per il centrocampista ex Inter!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verona, Gagliardini carica i suoi: "Dobbiamo restare uniti senza perdere la testa" - Terzo successo stagionale per il Sassuolo, che sale a quota 9 punti grazie alla rete di Pinamonti al Bentegodi. tuttomercatoweb.com

L’esordio di Gagliardini col Verona dura mezz’ora, infortunio alla spalla e cambio: il dolore è atroce - L’esordio di Roberto Gagliardini con l’Hellas Verona dura mezz’ora, infortunio alla spalla per il centrocampista ex Inter e Monza: il dolore è atroce e Zanetti è costretto alla sostituzione. fanpage.it

Gagliardini al Verona, è ufficiale: i dettagli dell'accordo - Ufficiale il tesseramento dell'ex centrocampista del Monza, che è a disposizione di Paolo Zanetti. corrieredellosport.it

Primo e secondo cambio per i gialloblù, Gagliardini e Orban per Oyegoke e Al-Musrati. I gialloblù passano al 4-2-3-1 #VeronaTorino 0-1 - facebook.com facebook