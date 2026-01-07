Vergognatevi Crans Montana Milo Infante senza parole davanti a quelle immagini

Nel racconto delle recenti tragedie, alcune immagini hanno lasciato senza parole anche i giornalisti più esperti. A Crans Montana, Milo Infante ha assistito a scene che hanno suscitato forte turbamento, sottolineando la gravità di un episodio che richiede attenzione e riflessione. Un momento che evidenzia l’importanza di un'informazione responsabile e puntuale di fronte a eventi così drammatici.

Un episodio inquietante ha segnato il lavoro dei giornalisti impegnati a raccontare una delle tragedie più gravi degli ultimi anni. A Crans-Montana, località svizzera finita al centro della cronaca per il terribile incendio avvenuto nella notte di Capodanno, l'inviata del programma Rai, Ore 14, è stata vittima di un'aggressione mentre stava svolgendo il suo lavoro sul posto. La giornalista si trovava nella cittadina alpina per seguire gli sviluppi dell'incendio che ha causato la morte di 40 ragazzi, un evento che ha profondamente scosso l'opinione pubblica. Nel pomeriggio di ieri, mentre stava lavorando insieme al collega Marco Bonifacio, la situazione è improvvisamente degenerata, trasformando il racconto della tragedia in un momento di forte tensione e pericolo.

