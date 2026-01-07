Veranda abusiva il comune ordina la demolizione

Il Comune di Aversa ha disposto la demolizione di una veranda realizzata senza autorizzazione presso un immobile di viale Kennedy. L’ordinanza mira a ripristinare lo stato dei luoghi e garantire il rispetto delle norme edilizie vigenti. La decisione evidenzia l’impegno delle autorità nel monitorare e intervenire su pratiche edilizie non autorizzate, mantenendo la legalità e la sicurezza degli edifici nel territorio.

Il Comune di Aversa ha emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nei confronti della società proprietaria di un immobile di viale Kennedy dove sarebbero state realizzate opere edilizie abusive.Il provvedimento trae origine da un sopralluogo, effettuato a ottobre dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

