Ventenne picchiato in via Maqueda e derubato di smartphone e monopattino arrestati tre giovani

Un giovane di vent’anni è stato aggredito in via Maqueda, subendo un'aggressione durante la quale gli sono stati sottratti smartphone, monopattino e portafoglio. Tre giovani sono stati arrestati in relazione all’accaduto. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza nelle aree pubbliche della città.

Lo avrebbero accerchiato, minacciato e picchiato per portargli via smartphone, monopattino e portafogli. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi in via Maqueda, strada compresa all'interno di una delle “zone rosse” della città, tre ragazzi tunisini di 19, 18 e 16 anni accusati di rapina in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ventenne picchiato in via Maqueda e derubato di smartphone e monopattino, arrestati tre giovani Leggi anche: Padova, tredicenne picchiato e rapinato da giovani in monopattino: volevano il suo smartphone Leggi anche: 17enne adescato sui social, picchiato e derubato in un parco a Milano: arrestati sei giovani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Commerciante picchiato con un alberello di Natale per rubare un accendino, arrestati tre giovani. Ventenne picchiato in via Maqueda e derubato di smartphone e monopattino, arrestati tre giovani - A lanciare la richiesta d'aiuto è stato un bengalese che era stato circondato e aggredito in via Divisi. palermotoday.it

Palermo, rapina in via Maqueda: arrestati tre giovani - PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani di 19, 18 e 16 anni, accusati di una violenta rapina ai danni di un ventenne bengalese. livesicilia.it

Rapina in via Maqueda a Palermo, arrestati tre giovani - Il gruppo ha colpito la vittima con calci e pugni, sottraendole denaro, smartphone e monopattino. meridionews.it

Ventenne palermitano picchiato la notte di Capodanno. Vittima spintonata in un locale, poi il pestaggio. Ha la mandibola fratturata #ANSA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.