Venezuelani a Genova | La sinistra non utilizzi la nostra bandiera

La comunità venezuelana di Genova esprime il suo netto rifiuto all’uso strumentale della bandiera venezuelana nelle manifestazioni di alcuni settori della sinistra italiana. È importante rispettare il significato simbolico di questo simbolo e mantenere un dialogo rispettoso e autentico tra le diverse comunità e le istituzioni locali. La chiarezza e il rispetto sono fondamentali per preservare l’identità e la dignità di tutti i gruppi coinvolti.

"La comunità venezuelana di Genova ripudia categoricamente l'uso strumentale della nostra bandiera nelle manifestazioni di alcuni settori della sinistra italiana". La comunità genovese, attraverso un volantino diffuso dalla portavoce e rifugiata politica Soreilis Rojas, ha preso le distanze dalle.

