Venezuela Usa tentano il sequestro di petroliera legata a Russia

Gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione per tentare il sequestro di una petroliera collegata sia al Venezuela che alla Russia, dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. Questa azione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni geopolitiche e delle sanzioni internazionali, evidenziando le difficoltà di monitoraggio e controllo delle rotte marittime legate alle risorse energetiche.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno tentando di sequestrare una petroliera collegata a Venezuela e Russia dopo oltre due settimane di inseguimento nell'Atlantico. Secondo i media statunitensi, all'operazione partecipano Guardia Costiera e forze militari americane; Russia Today riferisce inoltre che un elicottero con militari a bordo avrebbe cercato di atterrare sulla nave.

