Venezuela Usa sequestrano petroliera russa nell’Atlantico | era scortata da navi e sottomarini del Cremlino

Le autorità statunitensi hanno sequestrato una petroliera russa nell’Atlantico, che era scortata da navi e sottomarini militari del Cremlino. La nave, lunga 330 metri e larga 60, era stata avvistata due settimane fa mentre attraccava in un porto del Venezuela. L’episodio si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali legate alle attività energetiche e alle sanzioni.

La Marinera è lunga 330 metri e larga 60 metri e, solo due settimane fa, era stata osservata mentre attraccava in un porto del Venezuela alla ricerca di petrolio. In quel momento si chiamava Bella 1 e batteva bandiera della Guyana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

