Venezuela Trump annuncia che Caracas fornirà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti

Donald Trump ha dichiarato che il Venezuela fornirà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Stati Uniti, dopo il rapimento di Maduro. Secondo quanto annunciato, i ricavi saranno gestiti da Washington con l’obiettivo di favorire entrambe le nazioni. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo nelle relazioni energetiche tra i due paesi, evidenziando possibili implicazioni geopolitiche e commerciali.

Donald Trump ha affermato che, dopo il rapimento di Maduro, il Venezuela "cederà" petrolio agli Stati Uniti, con ricavi gestiti da Washington per il presunto beneficio di entrambi i popoli. Una dichiarazione che, tra accuse di espropriazione e ridisegno degli equilibri energetici, trasforma la crisi venezuelana in un nodo centrale della competizione geopolitica globale.

