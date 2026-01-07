Venezuela Trump | Agli Usa subito tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riceveranno immediatamente tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio dal Venezuela, come primo dividendo dopo l’operazione militare che ha portato alla deposizione di Nicolás Maduro. La misura rappresenta un passo significativo nelle relazioni tra i due paesi e nelle strategie energetiche statunitensi.

Tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio " immediatamente " consegnati agli Stati Uniti. E' il primo dividendo che Donald Trump prevede di incassare dopo l'operazione militare con cui Washington ha deposto Nicolas Maduro in Venezuela. "Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni – ha scritto il presidente su Truth -. Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti!".

