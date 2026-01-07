**Venezuela | Tajani ' parlato con Rubio di Trentini Usa ci aiuteranno per liberazione' **

Durante il vertice del G7, il ministro degli Esteri Tajani ha discusso con il segretario di Stato americano Rubio sulla situazione dei detenuti in Venezuela, evidenziando il coinvolgimento degli Stati Uniti nel supporto alla loro liberazione. La conversazione si inserisce in un contesto di attenzione internazionale verso il paese sudamericano, con l'obiettivo di favorire soluzioni diplomatiche e progressi nel rispetto dei diritti umani.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Ieri, durante la riunione del G7, ho ricordato al segretario di Stato americano Marco Rubio alcuni dei nomi importanti che sono detenuti. Stiamo lavorando perché tutti i prigionieri politici possono essere liberati e devo dire che il segretario di Stato americano aveva parlato già prima del mio intervento della necessità di liberare i prigionieri politici, poi ha accolto positivamente la presa di posizione italiana e credo che anche gli Stati Uniti ci aiuteranno per liberare i prigionieri politici come Trentini". Lo ha detto a '5 minuti' su RaiUno il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tajani, Rubio ha ribadito il suo impegno per detenuti italiani in Venezuela - "Ho insistito sull'importanza della liberazione dei nostri connazionali detenuti nelle prigioni venezuelane, a partire da Alberto Trentini, Mario Burlò, Luigi Gasperin e Biagio ... msn.com

**Venezuela: Tajani, 'impedire che ci sia una guerra civile'** - "La prima cosa da fare è garantire la stabilità del Venezuela, impedire che ci sia una guerra civile e far sì che la situazione si calmi, poi bisogna lavorare perché ci poss ... lanuovasardegna.it

Tajani sulla riunione dei ministri degli Esteri G7: garantire una transizione pacifica in Venezuela e tutelare la comunità italiana - facebook.com facebook

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che in Venezuela ci sono «una ventina» di prigionieri politici italiani, tra cui Alberto Trentini x.com

