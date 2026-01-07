Venezuela sequestrate due petroliere fantasma

Nella regione dei Caraibi, gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere senza autorizzazioni ufficiali, entrambe associate al Venezuela. Una delle navi portava anche la bandiera russa. L’operazione riflette le tensioni geopolitiche nella zona e le misure di controllo sulle attività marittime legate al Venezuela. Si tratta di un episodio che evidenzia le complessità diplomatiche e le sfide nel monitoraggio delle rotte petrolifere in questa area.

