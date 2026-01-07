Venezuela Rodriguez dichiara 7 giorni di lutto per vittime attacco Usa
Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato sette giorni di lutto nazionale in ricordo delle vittime dell’attacco statunitense che ha colpito l’esercito venezuelano sabato scorso. Questa decisione mira a onorare i membri delle forze armate deceduti durante l’operazione, sottolineando la volontà del Paese di rispettare la memoria dei defunti e di mantenere la sobrietà nel commemorare l’evento.
Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato martedì sette giorni di lutto in onore dei membri dell’esercito del Paese morti durante l’operazione americana sabato. “La cosa più importante è avere coscienza di cosa significa prendersi cura del nostro Paese, prendersi cura della pace, che cessino le vessazioni contro il Venezuela, che cessi l’aggressione contro il coraggioso popolo di Bolivar – ha detto -. E da qui, un messaggio ai nostri giovani martiri che hanno dato la vita per la difesa del nostro Paese. Giovani martiri: ho deciso di decretare sette giorni di lutto in onore, onore e gloria alle donne e agli uomini che sono morti difendendo il Venezuela, difendendo il presidente Nicolás Maduro A loro va la nostra gratitudine”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Venezuela, Trump ordina l’attacco: forti esplosioni a Caracas. Maduro dichiara lo stato di emergenza: «Gravissima aggressione degli Usa» – Il video
Leggi anche: Maduro in carcere a Brooklyn. A vicepresidente Rodriguez guida ad interim del Venezuela. Almeno 40 morti in attacco Usa
