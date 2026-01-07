Venezuela raid ‘spinge’ Rubio su Vance | ma per Casa Bianca ‘falso veep escluso’

In un contesto di crescente tensione politica, si intensificano le dinamiche tra il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, entrambi candidati alla presidenza nel 2028. Recenti eventi in Venezuela hanno alimentato nuove discussioni, mentre la Casa Bianca ha escluso ufficialmente qualsiasi coinvolgimento diretto del vicepresidente. La situazione evidenzia le sfide e le rivalità all’interno del panorama politico statunitense in vista delle prossime elezioni.

Venezuela, Usa individuano obiettivi militari per possibili raid - (Adnkronos) – L’Amministrazione Trump ha individuato potenziali obiettivi in Venezuela, tra cui strutture militari sospettate di essere utilizzate per il traffico di droga. sassarinotizie.com

Venezuela, Trump: “Nessuna decisione su raid”. Media: “Maduro chiede missili a Mosca” - (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato di non aver ancora preso una decisione definitiva sui raid contro obiettivi militari in Venezuela, smentendo un articolo del ... sassarinotizie.com

Il conduttore premiato ai Critics Choice Awards torna in tv e lancia un duro attacco a Trump dopo l'ultimo raid in Venezuela - facebook.com facebook

Venezuela, raid Caracas 'arma distrazione di massa' da economia Usa ed elezioni x.com

