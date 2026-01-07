Venezuela raid ‘spinge’ Rubio su Vance | ma per Casa Bianca ‘falso veep escluso’
In un contesto di crescente tensione politica, si intensificano le dinamiche tra il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, entrambi candidati alla presidenza nel 2028. Recenti eventi in Venezuela hanno alimentato nuove discussioni, mentre la Casa Bianca ha escluso ufficialmente qualsiasi coinvolgimento diretto del vicepresidente. La situazione evidenzia le sfide e le rivalità all’interno del panorama politico statunitense in vista delle prossime elezioni.
(Adnkronos) – Washington – È lotta aperta fra il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio per la candidatura presidenziale nel 2028. E sarà vitale essere il favorito, in questa contesa tutta interna alla Casa Bianca, agli occhi di Donald Trump. La rivalità era già nota da tempo, ma l’operazione "Absolute Resolve" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
