Venezuela, paura nelle strade di Caracas. Pugno di ferro dell’esercito

In Venezuela, la presenza militare si intensifica nelle strade di Caracas, con numerosi checkpoint che monitorano i movimenti dei cittadini. Questa misura riflette un incremento delle tensioni e delle misure di sicurezza adottate dalle autorità, suscitando preoccupazione tra la popolazione e osservatori esterni. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si cerca di comprendere gli sviluppi di questa fase di forte controllo militare nel paese.

Venezuela. Per le strade torna il pugno di ferro dell’esercito, con decine di check point militari a controllo dei cittadini. Intanto la presidente ad interim, Delcy Rodriguez, nomina un ex presidente della banca centrale venezuelana vicepresidente responsabile dell’economia. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

