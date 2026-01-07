Venezuela negoziati con Usa su petrolio

Il Venezuela ha annunciato l’avvio di negoziati con gli Stati Uniti riguardo alla fornitura di petrolio, secondo quanto comunicato dalla compagnia petrolifera statale Pdvsa. L’iniziativa segna un passo importante nelle relazioni tra i due Paesi, focalizzato su possibili accordi nel settore energetico. La discussione potrebbe influenzare il mercato petrolifero globale e le dinamiche economiche della regione.

22.18 Il Venezuela ha avviato ufficialmente negoziati con gli Stati Uniti su fornitura di petrolio. Ne ha dato notizia la compagnia petrolifera statale venezuelana Pdvsa. "Questo processo -si legge nella nota della compagnia petrolifera- si svolge secondo accordi simili a quelli in vigore con aziende internazionali, come Chevron, e si basa su una transazione strettamente commerciale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e reciproco vantaggio". Tajani: "Positivo se Rodriguez vorrà dialogare con Eni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Venezuela, Caracas avvia negoziati con gli Usa sul petrolio

Leggi anche: Il Venezuela avvia negoziati con gli Stati Uniti sul petrolio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio; Trump mira al petrolio del Venezuela: con Rubio e Machado prova a prendere tre piccioni con una fava; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; Maduro apre a Washington: droga, petrolio e negoziati - pagina 5.

Venezuela, Caracas avvia negoziati con gli Usa sul petrolio - La compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela (PDVSA) ha annunciato di essere in trattativa per la vendita di petrolio con gli Stati Uniti. msn.com