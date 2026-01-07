Venezuela l’oppositrice Figuera | Transizione già in atto fiducia in Trump

Dinorah Figuera, leader dell’opposizione venezuelana in esilio, afferma che la transizione democratica nel Venezuela è già in corso. In un contesto di incertezza politica, la sua fiducia si rivolge anche a una possibile svolta con il supporto di figure come Donald Trump. Le sue parole riflettono la speranza di un cambiamento pacifico e di un nuovo corso per il paese.

In ore di massima incertezza per il futuro del Venezuela, l’ oppositrice Dinorah Figuera, che vive da anni in esilio in Spagna, esprime fiducia nel fatto che si arriverà a un cambiamento politico e istituzionale nel Paese. Mostra comprensione riguardo all’operazione militare messa in atto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e minimizza le critiche del tycoon alla leader María Corina Machado. “La transizione in Venezuela è già in atto ” e la cattura di Nicolas Maduro ha generato una “grande speranza” di un “cambio nel Paese”, ha detto in un’intervista a LaPresse. Figuera ha preso il posto di Juan Guaidó come presidente dell’Assemblea nazionale, il Parlamento eletto nel 2015 che ha continuato a operare come organo dell’opposizione parallelamente all’Assemblea del Venezuela, a maggioranza chavista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

