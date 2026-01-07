Venezuela l’imprenditore | Speranza per la gente ma qui c’è ancora paura

In Venezuela, l’imprenditore esprime un senso di speranza per il futuro, pur riconoscendo ancora la presenza di paura tra la popolazione. La sua riflessione riflette un paese in cerca di libertà e di un nuovo inizio, segnato da sfide e aspettative. Questa testimonianza evidenzia la complessità della situazione venezuelana, tra desiderio di cambiamento e difficoltà da superare.

"Spero che questo sia solo l'inizio del cammino che porta alla tanto agognata libertà che il Venezuela merita. Per le vittime, per i profughi, per quelli che hanno perso tutto, per quelli che hanno resistito per più' di 20 anni. per il Venezuela". A. C., 52 anni, è sassolese d'origine, ma vive nel Paese sudamericano da diverso tempo dopo aver lasciato il suo lavoro di investigatore privato. Qualche anno fa raccontammo l'incubo che aveva vissuto: 'prigioniero' in Venezuela perché non riusciva a rinnovare il passaporto, mentre nel frattempo gli era scaduto anche il documento d'identità che gli consentiva di vivere nel Paese sudamericano.

