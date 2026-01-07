Venezuela l’imprenditore | Speranza per la gente ma qui c’è ancora paura
In Venezuela, l’imprenditore esprime un senso di speranza per il futuro, pur riconoscendo ancora la presenza di paura tra la popolazione. La sua riflessione riflette un paese in cerca di libertà e di un nuovo inizio, segnato da sfide e aspettative. Questa testimonianza evidenzia la complessità della situazione venezuelana, tra desiderio di cambiamento e difficoltà da superare.
"Spero che questo sia solo l’inizio del cammino che porta alla tanto agognata libertà che il Venezuela merita. Per le vittime, per i profughi, per quelli che hanno perso tutto, per quelli che hanno resistito per più’ di 20 anni. per il Venezuela". A. C., 52 anni, è sassolese d’origine, ma vive nel Paese sudamericano da diverso tempo dopo aver lasciato il suo lavoro di investigatore privato. Qualche anno fa raccontammo l’incubo che aveva vissuto: ‘prigioniero’ in Venezuela perché non riusciva a rinnovare il passaporto, mentre nel frattempo gli era scaduto anche il documento d’identità che gli consentiva di vivere nel Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Lautaro a Dazn: «Io lavoro per l’Inter e per me stesso, qui mi trovo bene e spero di restare ancora per molto! La gente da fuori può parlare ma…»
Leggi anche: Il missionario in Venezuela. Don Aldo: "Notte d’inferno tra esplosioni e droni. Ho paura, ma resto qui"
Venezuela. Mons. Bravo: “Dai poveri i più grandi segni di speranza. Con la guerra perderemmo tutti” - “I più grandi segni di speranza” per il futuro del Venezuela arrivano dai poveri. agensir.it
Venezuela: l’Opera don Orione vicino a un popolo che non perde la speranza. La testimonianza di padre Bombin - “Ogni 14 gennaio a Barquisimeto, in Venezuela, si tiene una grandissima processione di circa 8 km per raggiungere, nella cattedrale di Nostra Signora del Carmine, la statua della Divina Pastora, ... agensir.it
Cuba, l'opposizione guarda con speranza al Venezuela - ) tutti sappiamo che quello che succederà lì influirà anche qui". ansa.it
++ Burlò, il torinese da 14 mesi in un carcere venezuelano ++ Mentre cresce l’attenzione sul caso Trentini, i legali chiedono di non dimenticare Mario Burlò, imprenditore torinese detenuto da oltre quattordici mesi nel carcere venezuelano di El Rodeo I senza a - facebook.com facebook
Mario Burlò «dimenticato» in cella in Venezuela, i legali dell'imprenditore torinese dopo il blitz Usa: «L'Italia si muove, ma solo per Trentini,» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.