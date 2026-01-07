Marco Rubio, noto come il “Viceroy of Venezuela”, sta assumendo un ruolo di rilievo nella politica statunitense verso il paese sudamericano. Recentemente, ha adottato un tono deciso in relazione alla crisi venezuelana, evidenziando la necessità di evitare un intervento militare. La sua posizione e le sue affermazioni sono al centro del dibattito, segnando un momento importante nelle dinamiche tra Washington e Caracas.

“ Viceroy of Venezuela ”. Lo chiamano ormai così, Marco Rubio, dentro e fuori l’amministrazione USA. È titolo simbolico, che si aggiunge a quelli reali di cui l’ex senatore repubblicano già si fregia. Segretario di stato. Consigliere alla sicurezza nazionale. Responsabile degli archivi nazionali. È titolo che, a seconda di come evolverà l’assalto a Caracas, può decidere il futuro di uno dei politici americani più scaltri e camaleontici degli ultimi decenni. Diverse ricostruzioni giornalistiche di queste ore, in particolare quella del Wall Street Journal, sottolineano come ci sia soprattutto Rubio dietro l’operazione che ha condotto alla cattura di Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, l’attacco “deciso” da Rubio: ora il deus ex machina della politica Usa in Sudamerica deve evitare l’occupazione militare

