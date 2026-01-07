Venezuela la dottrina Monroe in salsa trumpiana ha mostrato la torsione mafiosa delle relazioni internazionali

Le recenti azioni degli Stati Uniti verso il Venezuela evidenziano una visione delle relazioni internazionali influenzata da interessi geopolitici e senza rispetto per il diritto internazionale. Dopo incontri di alto livello, tra cui la visita di Benjamin Netanyahu, la politica americana ha adottato un approccio aggressivo, culminato nel rapimento del presidente venezuelano. Questi eventi mostrano come le dinamiche internazionali possano essere influenzate da logiche di potere e interessi strategici.

Subito dopo aver festeggiato il capodanno con ospite d’onore Benjamin Netanyahu, su cui pende il mandato di cattura della Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, Donald Trump ha aggredito militarmente il Venezuela e ne ha fatto rapire il presidente: un doppio sfregio al Diritto internazionale, al quale il presidente Usa non riconosce alcun valore. Non è una novità per gli Usa che, indipendentemente dall’appartenenza politica dei presidenti, hanno aggredito militarmente innumerevoli paesi nel mondo e cambiato presidenti in America Latina: valga per tutti il colpo di stato in Cile contro Salvador Allende, sostituito con la sanguinaria dittatura del generale Pinochet. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, la dottrina Monroe in salsa trumpiana ha mostrato la torsione mafiosa delle relazioni internazionali Leggi anche: Cosa è la dottrina Monroe che ha ispirato Trump per l’attacco in Venezuela Leggi anche: Venezuela: Trump rispolvera la dottrina Monroe. Ora tocca a Maria Corina Machado? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Perché Trump ha attaccato il Venezuela: droga come pretesto, petrolio e supremazia in America Latina al centro della strategia Usa; Dai piani di Trump ai superstiti del regime: chi governerà adesso il Venezuela?; Ricetta Monroe in salsa Trump: l’incognita da dollaro debole; Attacco in Venezuela: la dottrina Monroe nell’America di oggi. Venezuela, la dottrina Monroe in salsa trumpiana ha mostrato la torsione mafiosa delle relazioni internazionali - Subito dopo aver festeggiato il capodanno con ospite d’onore Benjamin Netanyahu, su cui pende il mandato di cattura della Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, ... ilfattoquotidiano.it

Cos’è la dottrina Monroe invocata da Trump in Venezuela e come l’ha modificata - Il presidente Usa l’ha ribattezzata “dottrina Donroe” e per l’operazione a Caracas e la cattura di Nicolas Maduro ha citato il diritto della teoria coniata ... repubblica.it

Usa, cos’è la “dottrina Monroe” citata da Trump per giustificare l’attacco al Venezuela - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, cos’è la “dottrina Monroe” citata da Trump per giustificare l’attacco al Venezuela ... tg24.sky.it

Il presidente Petro riafferma l'inesistenza del «Cartello dei Soli» "Hanno rapito Maduro per tenere il petrolio del Venezuela, seguendo la sua dottrina Monroe", ha denunciato il presidente della Colombia, Gustavo Petro x.com

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, in contrasto con la diplomazia di Dulles e la Dottrina Monroe, solleva interrogativi sul costo e sulle implicazioni geopolitiche di tali azioni. La logica aggressiva di Washington alimenta rischi globali, mentre l'Europa, pri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.