La situazione a Caracas resta tesa, con episodi di spari e movimenti di mezzi blindati nelle vicinanze del palazzo di Miraflores, dove Delcy Rodriguez ha assunto temporaneamente il ruolo di leader del Venezuela. Mentre il paese attraversa un periodo di incertezza politica, le tensioni tra le diverse anime del chavismo e l'influenza esterna di figure come Trump e Rubio si intensificano, segnando un momento cruciale per il futuro del paese.

Caracas, 7 gennaio 2026 – Echeggiano nella notte spari nei dintorni del palazzo di Miraflores dove si è insediata Delcy Rodriguez, l’avvocata sessantaseienne che guiderà ad interim il Venezuela fino a quando Donald Trump e il suo fido Marco Rubio vorranno. Il nodo cruciale è il petrolio che dovrà finire in mano statunitense per boicottare Cina, Russia e Iran. Dietro i colpi di mitragliatrice contro i droni c’è stato un malinteso: erano di sorveglianza, ma le bande armate e incappucciate chaviste che scorrazzano impunite per le strade di Caracas dopo l’apparente calma, li hanno presi per armi yankee e hanno tentato di abbatterli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

