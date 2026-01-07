Venezuela il patto segreto tra Trump e la CIA per il dopo Maduro e l' appoggio a Delcy Rodríguez | il retroscena

La situazione politica in Venezuela è caratterizzata da sviluppi che spesso rimangono nascosti agli occhi pubblici. Tra accuse di accordi segreti e alleanze strategiche, emergono dettagli riguardanti il possibile ruolo di Trump e della CIA nel futuro del paese. In particolare, si parla di un sostegno a Delcy Rodríguez e di accordi non ufficiali che potrebbero influenzare gli eventi successivi a Maduro. Questa analisi mira a chiarire i retroscena di una crisi complessa e multifaceted.

I retroscena dell'operazione Usa in Venezuela: il drone «bestia di Kandahar», le ipotesi sul «tradimento» della vice di Maduro, così il blitz non ha trovato ostacoli - Absolute Resolve è stata una combinazione di «muscoli», mezzi speciali, intelligence e trattative dietro le quinte. corriere.it

Maduro catturato: Trump segue il blitz in Venezuela dalla situation room a Mar-a-Lago - A poche ore dall'operazione militare che ha portato alla cattura del leader di Caracas, Nicolás Maduro, e lo ha portato fuori dal Paese, Trump ha dichiarato sabato che gli Stati Uniti guideranno il ... tg.la7.it

#Venezuela Il presidente colombiano #Petro pronto alle armi contro le minacce degli USA. "Conosco la guerra. Ho giurato di non impugnare mai più un'arma dal Patto di pace del 1989, ma per la Patria riprenderò di nuovo le armi. Non sono illegittimo, né un - facebook.com facebook

