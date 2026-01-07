Venezuela e Groenlandia Salis attacca Meloni | Vicina a leader di ultradestra ma poi deve fare i conti con l' Europa

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha commentato le recenti posizioni della premier Giorgia Meloni, definendole ambivalenti rispetto alle politiche di Donald Trump. La critica si inserisce nel contesto di tensioni internazionali e delle relazioni tra l’Italia e l’Europa, evidenziando come le scelte politiche della leader di Fratelli d’Italia possano influenzare il rapporto con gli alleati e le istituzioni sovranazionali.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha attaccato la premier Giorgia Meloni definendo "ambivalente" la sua posizione nei confronti delle azioni del presidente Usa Donald Trump.Da una parte il raid in Venezuela con la cattura del presidente Nicolas Maduro, dall'altra le mire di Trump sulla.

