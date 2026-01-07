Venezuela Diosdado Cabello | l’uomo che minaccia il piano di Trump

Il Venezuela si trova al centro di tensioni politiche e strategiche, con Diosdado Cabello che gioca un ruolo cruciale nel panorama interno. Mentre gli Stati Uniti cercano di rafforzare la propria influenza e sviluppare il settore energetico venezuelano, la presenza di figure come Cabello rappresenta un elemento di incertezza e complessità nelle dinamiche regionali.

Tra la strategia di Donald Trump, che punta a trasformare il Venezuela in una potenza energetica affidabile e allineata agli interessi statunitensi, e la sua concreta realizzazione si erge una figura ingombrante e imprevedibile: Diosdado Cabello. Considerato il vero dominus dell'apparato di sicurezza e delle milizie paramilitari chaviste, Cabello rappresenta oggi il principale fattore di instabilità nel delicato passaggio di potere che si è aperto dopo la caduta di Nicolás Maduro. Per anni Cabello si è costruito l'immagine del più inflessibile custode del regime. Il suo nome, che in spagnolo significa " dato da Dio ", è diventato sinonimo di repressione.

