Venezuela consegnerà fino a 50 milioni di barili di petrolio agli Usa

Il Venezuela ha annunciato che consegnerà tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità agli Stati Uniti. La decisione, comunicata dal presidente americano Donald Trump, prevede la vendita del greggio al prezzo di mercato e il controllo dei proventi da parte degli Stati Uniti. Questa operazione rappresenta un'importante evoluzione nelle relazioni energetiche tra i due paesi.

