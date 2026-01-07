Il Venezuela rivendica la piena sovranità sulle proprie risorse naturali e sulle attività economiche presenti nel territorio. Questa posizione sottolinea l'importanza di mantenere il controllo nazionale su risorse strategiche, rispettando i principi di indipendenza e autonomia statale. La questione della sovranità rappresenta un elemento chiave nelle relazioni internazionali, evidenziando il ruolo centrale delle decisioni nazionali nella gestione delle risorse e nello sviluppo economico del paese.

"Il Venezuela è uno Stato sovrano che possiede la piena e permanente sovranità sulle proprie risorse naturali e su tutte le attività economiche all'interno del proprio territorio". L'ha affermato una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, aggiungendo che i diritti e gli interessi legittimi degli altri Paesi in Venezuela, compresi quelli della Cina, devono essere protetti. Lo riporta il China Daily. Le parole giungono dopo che l'emittente Abc News, citando fonti dell'amministrazione Trump, ha riportato che Washington avrebbe chiesto alla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, di tagliare i legami economici con Cina, Russia, Iran e Cuba, aggiungendo che Caracas deve accettare di collaborare esclusivamente con gli Stati Uniti per la produzione di petrolio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

