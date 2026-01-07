Vaticano IIPapa | Stella polare Chiesa

Durante l'udienza generale nell'aula Paolo VI, Papa Leone XIV ha sottolineato il ruolo del Concilio Vaticano II come guida stabile per la Chiesa. Con circa 7.000 fedeli presenti, il Papa ha evidenziato come il Concilio rappresenti una “stella polare” per il cammino di fede e rinnovamento della comunità ecclesiale. Un momento di riflessione sulla continuità e l'importanza del Concilio nel percorso spirituale della Chiesa.

11.00 In udienza generale,nell'aula Paolo VI, focus di Papa Leone XIV sul Concilio Vaticano II. Presenti 7mila fedeli. "Magistero che costituisce la stella polare del cammino della Chiesa. Quando Papa San Giovanni XXIII aprì l'assise conciliare del 1962 ne parlò come aurora di un giorno di luce per tutta la Chiesa",che desidera farsi "eco di speranze e angosce dei popoli", ha detto. "Vaticano II ci ha aiutati ad aprirci al mondo. Tante intuizioni e riforme. Occorre proseguire. Dobbiamo realizzare più pienamente la riforma ecclesiale".

