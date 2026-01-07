Vasco Rossi Ultimo The Weeknd Rosalía e Kanye West | i concerti più attesi del 2026 in Italia

Ecco una panoramica dei principali concerti in programma in Italia nel 2026, con artisti come Vasco Rossi, Ultimo, The Weeknd, Rosalía e Kanye West. La guida include le date e le location degli eventi più attesi, tra stadi, palazzetti e festival. Si aggiunge l’anticipazione del possibile ritorno di Harry Styles, alimentando l’interesse degli appassionati di musica dal vivo.

Guida agli appuntamenti live tra stadi, palazzetti e festival. E cresce il sogno del ritorno di Harry Styles. Il 2026 si annuncia come un anno record per la musica dal vivo in Italia. Tra tour negli stadi, grandi produzioni internazionali e festival estivi, il calendario è già fittissimo. La voglia di live continua a crescere: . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

