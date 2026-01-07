Ecco una panoramica dei principali concerti in programma in Italia nel 2026, con artisti come Vasco Rossi, Ultimo, The Weeknd, Rosalía e Kanye West. La guida include le date e le location degli eventi più attesi, tra stadi, palazzetti e festival. Si aggiunge l’anticipazione del possibile ritorno di Harry Styles, alimentando l’interesse degli appassionati di musica dal vivo.

Guida agli appuntamenti live tra stadi, palazzetti e festival. E cresce il sogno del ritorno di Harry Styles. Il 2026 si annuncia come un anno record per la musica dal vivo in Italia. Tra tour negli stadi, grandi produzioni internazionali e festival estivi, il calendario è già fittissimo. La voglia di live continua a crescere: . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Vasco Rossi, Ultimo, The Weeknd, Rosalía e Kanye West: i concerti più attesi del 2026 in Italia

Leggi anche: Gli eventi di Vasco Rossi e Ultimo, ma anche The Weeknd, Rosalìa e Kanye West: i concerti più attesi del 2026 in Italia. E i fan sognano il ritorno di Harry Styles

Leggi anche: Gli eventi di Vasco Rossi e Ultimo, ma anche The Weeknd, Rosalìa e Kanye West: i concerti più attesi del 2026 in Italia. E i fan sognano il ritorno di Harry Styles

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I concerti più attesi del 2026: da Vasco a The Weeknd, fino al possibile ritorno di Harry Styles; Vasco Rossi (a cavallo) svela il suo nuovo tour: “Anche stavolta stupirà”, l’annuncio che spiazza il web; Pino Daniele ci lasciava 11 anni fa: l'omaggio di Vasco Rossi; Vasco Rossi: «Da bambino solo stato bullizzato sia fisicamente che psicologicamente: ero minuto e venivo dai monti».

Gli eventi di Vasco e Ultimo, ma anche The Weeknd, Rosalìa e Kanye West: i concerti più attesi del 2026 in Italia - Dai grandi show italiani agli eventi internazionali: ecco chi si esibirà dal vivo in Italia nel 2026, con oltre 65. ilfattoquotidiano.it