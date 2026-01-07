Vandalizzata la lapide dell' agente ucciso dal terrorismo rosso
La lapide di un agente ucciso dal terrorismo rosso quasi 50 anni fa è stata vandalizzata. Un gesto che rappresenta una mancanza di rispetto verso chi ha sacrificato la propria vita per il Paese. È importante mantenere vivo il ricordo di questi uomini, senza cadere in atti di vandalismo o ignoranza. La memoria storica deve essere tutelata come patrimonio collettivo e di valore civile.
Sfregiare la lapide di un uomo, un servitore dello Stato, ucciso quasi 50 anni fa mentre serviva il proprio Paese è un atto di viltà che non conosce giustificazioni. L'ennesimo attentato alla memoria si è registrato a Milano dove soggetti, per ora ignoti, hanno distrutto la lapide di dedicata ad Andrea Campagna, agente di pubblica sicurezza in servizio presso la Digos del capoluogo lombardo, ucciso il 19 aprile del 1979 in un attentato che è stato in seguito rivendicato dai Proletari Armati per il Comunism o. " Prendersela con una lapide che ricorda una persona morta negli anni di Piombo, che sono stati bui e bruttissimi, mi sembra veramente un gesto ignobile ", ha dichiarato il fratello Maurizio, auspicando che " l'autore di questo gesto non sappia nulla di quegli anni e che si tratti di una ragazzata, non voglio pensare che sia una questione politica ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
