vanbasten tra narrazione e introspezione nel brano ho fatto schifo

Vanbasten, con il suo nuovo singolo Ho fatto schifo, sceglie di legare a doppio filo la produzione sonora a quella letteraria. Il panorama musicale contemporaneo continua a nutrirsi di progetti multimediali dove la musica non è che un tassello di un mosaico più ampio. È il caso di Vanbasten, che con il suo nuovo singolo Ho fatto schifo — disponibile dal 31 dicembre 2025 — sceglie di legare a doppio filo la produzione sonora a quella letteraria. Il brano non nasce nel vuoto, ma si pone come completamento dello storytelling dell’omonimo romanzo. Questa interdipendenza è evidente fin dai primi secondi: la traccia si apre con speech iniziali estratti direttamente dal libro, mentre l’inciso funge da richiamo al nucleo più intimo della narrazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

