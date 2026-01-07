Valeria Marini fa dietrofront e chiede scusa a Selvaggia Lucarelli | Volevo essere ironica sono risultata antipatica
Valeria Marini ha chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli dopo aver fatto una battuta sulle nozze con Lorenzo Biagiarelli durante La Vita in Diretta. La showgirl ha spiegato di aver voluto essere ironica, ma riconosce di essere risultata antipatica. La vicenda ha suscitato attenzione sui social, evidenziando l’importanza di scegliere con attenzione il tono nei commenti pubblici.
Valeria Marini chiede scusa a Selvaggia Lucarelli dopo la battuta a La Vita in Diretta sulle nozze con Lorenzo Biagiarelli. La showgirl ammette: "Volevo essere ironica, sono risultata antipatica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
