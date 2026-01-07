Valeria Marini fa dietrofront e chiede scusa a Selvaggia Lucarelli | Volevo essere ironica sono risultata antipatica

Valeria Marini ha chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli dopo aver fatto una battuta sulle nozze con Lorenzo Biagiarelli durante La Vita in Diretta. La showgirl ha spiegato di aver voluto essere ironica, ma riconosce di essere risultata antipatica. La vicenda ha suscitato attenzione sui social, evidenziando l’importanza di scegliere con attenzione il tono nei commenti pubblici.

