Valentina Piscopo, nota protagonista del gossip, sarebbe stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne per diventare la prossima tronista. La sua possibile partecipazione ha suscitato interesse tra i fan, soprattutto considerando i recenti dissapori con Domenico D’Alterio. Restano da chiarire le intenzioni dell’ex concorrente e le eventuali implicazioni di questa scelta nel contesto del programma.

Domenico e Valentina Piscopo ancora ai ferri corti? Lei è stata contattata da Uomini e Donne. Valentina Piscopo è finita di nuovo al centro del gossip a causa di un’indiscrezioni trapelata sul suo conto, di che si tratta? L’ex compagna di Domenico D’Alterio potrebbe partecipare a Uomini e Donne. Al momento non è chiaro in che rapporti siano l’ex gieffino e la madre di sua figlia, dopo il reality hanno avuto la possibilità di confrontarsi ma non hanno ancora rivelato se stanno di nuovo insieme oppure no. Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo (Screen Mediaset Infinity) Nel frattempo, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che Valentina Piscopo potrebbe provare a ritrovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Valentina Piscopo sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? “È stata contattata dalla redazione”

Leggi anche: Uomini e Donne, colpo di scena: Valentina Piscopo contattata per il trono dopo la bufera Grande Fratello

Leggi anche: Uomini e Donne, nuova tronista: chi avrebbe contattato la redazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chi è Valentina Piscopo, fidanzata di Domenico è la nuova concorrente del Grande Fratello/ “Caos in arrivo” - Chi è Valentina Piscopo, fidanzata di Domenico D'Alterio che entra come nuova concorrente del Grande Fratello: caos in Casa per Benedetta Stocchi La Casa del Grande Fratello 2025 sta per accendersi ... ilsussidiario.net

Grande Fratello, Valentina Piscopo torna nella Casa ma in un nuovo ruolo: "Allarme rosso" - Stando alle ultime anticipazioni, nella nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera su Canale 5, la compagna di Domenico D'Alterio varcherà nuovamente la Porta Rossa. comingsoon.it

Valentina Piscopo lascia Domenico in diretta al GF: “Voglio sentirmi libera”/ Ascanio: “Rapporto tossico” - Valentina Piscopo è tornata nella Casa del Grande Fratello 2025 e ha lasciato Domenico D'Alterio dopo una nuova e accesa lite in diretta Il riavvicinamento di Domenico D’Alterio a Benedetta Stocchi, ... ilsussidiario.net

«Sapete che cosa stavo pensando Dalla porta rossa al trono rosso Uhm! Interessante Watson». Così Domenico D’Alterio ha commentato con sarcasmo la voce che sta girando in queste ore su Valentina Piscopo. Anche se lei non ha mai varcato la porta del - facebook.com facebook

Valentina Piscopo a un passo dal trono di #uominiedonne (Esclusiva Lollo Magazine) #GrandeFratello #AscoltiTv x.com