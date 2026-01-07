Valdaveto ora si circola a doppio senso di marcia tra Marsaglia e Salsominore
Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza comunica che, a partire da oggi, la strada provinciale 586R di Val d’Aveto tra Marsaglia e Salsominore torna a doppio senso di marcia. La revoca del senso unico alternato – prevista precedentemente nel punto al km 7+900 nel comune di Ferriere – consente una circolazione più fluida e sicura per tutti gli utenti lungo questa tratta.
