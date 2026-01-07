Val d' Ossola scatta l' allerta per vento e neve in montagna

La Val d'Ossola si prepara a condizioni meteorologiche avverse, con vento, neve e possibili gelate in montagna. Secondo i bollettini di Arpa Piemonte, nelle zone del Vco si prevedono interventi di vigilanza, mentre le aree pianeggianti manterranno una situazione più stabile. È importante prestare attenzione alle indicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza in questi giorni.

Vento in montagna, allerta per gelate e neve e attenzione alle valanghe.Secondo i bollettini emessi da Arpa Piemonte nei prossimi giorni ci saranno condizioni di vigilanza sulle montagne del Vco, mentre in pienura la situazione rimarrà più o meno stabile. “Nel pomeriggio odierno - si legge nel. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

