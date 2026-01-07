Vaccino covid in tribunale Bayer fa causa agli altri big | Violato il brevetto

Bayer ha intentato una causa legale contro alcuni produttori di vaccini COVID-19, accusandoli di aver violato i suoi brevetti relativi alla tecnologia dell'mRNA. La disputa riguarda la proprietà intellettuale di questa tecnologia, fondamentale per lo sviluppo dei vaccini. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra le aziende farmaceutiche, evidenziando le questioni di diritti e innovazione nel settore biomedico.

(Adnkronos) – Bayer fa causa ai produttori del vaccino contro il covid per violazione di brevetto relativa alla tecnologia dell'rna messaggero (mrna). Lo annuncia il colosso tedesco della sanità e dell'agrochimica, che ha accusato i due laboratori americani Pfizer e Moderna, nonché l'azienda tedesca Biontech, di aver utilizzato una tecnica per migliorare la stabilità dell'mrna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

