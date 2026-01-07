Dopo una breve assenza, il rientro a casa può riservare spiacevoli sorprese. In molti casi, infatti, si scopre che la propria abitazione è stata oggetto di un furto, con stanze rovistate e oggetti mancanti. È importante conoscere i primi passi da seguire e le misure di sicurezza da adottare per tutelarsi e gestire al meglio questa situazione.

È rientrato a casa dopo alcuni giorni di vacanza e si è trovato davanti una scena desolante: stanze rovistate, cassetti aperti e segni evidenti di un furto. Vittima dell’episodio un uomo di 72 anni, che si è rivolto alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Vacanze finite, incubo al rientro: casa svaligiata

