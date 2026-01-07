Va a fare la spesa all' Esselunga ma paga solo una parte | 70enne denunciata a Como

Una donna di 70 anni è stata denunciata a Como dopo aver fatto acquisti all'Esselunga di via Carloni e pagato solo una parte della spesa. La donna si è presentata alle casse come una normale cliente, ma è stata scoperta a aver sottratto merce senza corrispondere l'intero importo. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le regole durante gli acquisti e le misure di sicurezza adottate dai negozi.

È entrata all'Esselunga di via Carloni come una normale cliente, ha fatto la spesa e si è diretta verso le casse. Solo che una parte della merce non è mai stata pagata. È finita così con una denuncia per furto aggravato la mattinata di una donna di 70 anni, cittadina spagnola regolarmente.

