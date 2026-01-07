Ho appena visto il filmato dell'evento avvenuto a Minneapolis, Minnesota, in cui si riferisce che un agente ICE sembra aver sparato in un episodio di legittima difesa. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità e sulle circostanze che hanno portato all'intervento, evidenziando la complessità delle situazioni di emergenza e l'importanza di un'analisi accurata dei fatti.

Washington, 7 gen. (Adnkronos) - "Ho appena visto il filmato dell'evento avvenuto a Minneapolis, Minnesota. È orribile da vedere. La donna che urlava era, ovviamente, un'agitatrice professionista, e la donna alla guida dell'auto era molto turbolenta, ostacolava e opponeva resistenza, e poi ha investito violentemente, volontariamente e brutalmente l'agente dell'ICE, che sembra averle sparato per legittima difesa". Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che "il motivo per cui questi incidenti si verificano è perché la Sinistra Radicale minaccia, aggredisce e prende di mira quotidianamente i nostri agenti delle forze dell'ordine e dell'ICE. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa: Trump, 'agente Ice sembra aver sparato per legittima difesa'

