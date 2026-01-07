Usa sequestrano petroliera Marinera

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera Marinera, originariamente nota come Bella-1 e legata al Venezuela, dopo un inseguimento di oltre due settimane nell'Oceano Atlantico. Questa operazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra le due nazioni e delle misure volte a controllare le attività legate al settore energetico venezuelano.

15.14 Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera legata al Venezuela in origine nota come Bella-1 e ribattezzata Marinera, dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l'Oceano Atlantico.A riferirlo l'agenzia Reuters Il sequestro, che potrebbe alimentare tensioni con Mosca, giunge dopo che la petroliera è riuscita a superare un "blocco" marittimo Usa e ha respinto i tentativi della Guardia costiera Usa di abbordarla. Navi militari russe si trovavano nelle vicinanze, incluso un sottomarino russo,durante operazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Forze Usa sequestrano la petroliera russa «Marinera» nel mare d'Irlanda: «È sotto la nostra custodia». Ira di Mosca che invia navi Leggi anche: Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra petroliera Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gli Usa sequestrano una petroliera russa nel mare d'Irlanda. Ira di Mosca: inviata la Marina; Venezuela, media: gli Usa hanno sequestrato la petroliera Marinera. Trump: a noi fino a 50 mln di barili di petrolio. Esplode il dollaro parallelo; Una seconda petroliera ombra issa bandiera russa al largo del Venezuela; si continua l'inseguimento della prima; Il caso della «Bella 1», la nave della «flotta ombra» che trasporta petrolio. Mosca agli Usa: «Non toccatela». E Washington esegue. Gli Usa sequestrano una petroliera russa: la nave 'Bella 1' inseguita per settimane. Le sospette violazioni - Gli Stati Uniti hanno preso il controllo della petroliera Marinera dopo oltre due settimane di inseguimento nell'Atlantico. msn.com

Dopo la crisi in Venezuela, alta tensione Usa-Russia: Trump sequestra la petroliera Marinera. Ira di Mosca - Gli Stati Uniti la inseguono da settimane dopo che ha tentato di eludere un blocco parziale attorno al Venezuela ... affaritaliani.it

Gli Usa hanno sequestrato la petroliera russa Marinera - La nave cercava di sfuggire al sequestro statunitense da più di due settimane, quando aveva tentato invano di caricare petrolio in un porto venezuelano. repubblica.it

Gli Stati Uniti inseguono una petroliera russa, poi succede QUESTO!

Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un'altra petroliera Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti stanno tentando di sequestrare la petroliera legata al Venezuela originariamente nota come Bella-1 e ribattezzata Marinera, dopo un inseguimento durato oltre due settimane attraverso l’Atlantico x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.